Москва, , 18:51 — REGNUM Софья Эрнст, являющаяся супругой генерального директора Первого канала Константина Эрнста, рассказала о переносе театральной постановки «Анна». Соответствующей информацией актриса поделилась на своей странице в Instagram 2 марта.

Софья Эрнст Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CamKUy5NTac/

По словам Эрнст, премьера спектакля переносится и состоится в «мирное время». Известно, что в предстоящей постановке она должна была сыграть роль Анны Карениной.

Напомним, что Софья Эрнст вышла замуж за Константина Эрнста в 2017 году. Вместе супруги воспитывают троих детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Спектакль Моники Беллуччи в Санкт-Петербурге может не состояться