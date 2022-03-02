Тюмень, 2 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Тюменской области не выявлено резкого роста цен на продукты питания. Об этом заявила глава областногодепартамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Wikimedia.org Продукты питания

Она отметила, что все объекты торговли работают в штатном режиме. Также не изменились логистические цепочки. Нет и увеличения спроса на продовольствие.

По некоторым товарным позициям есть ценовые колебания на один-три процента. «Но в целом ситуация стабильная», — сказала Трофимова. И подчеркнула, что необходимые запасы по социально-значимым товарам сформированы.