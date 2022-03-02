Иерусалим, 2 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Героя документального фильма «Афериста из Tinder» Саймона Леваева (Шимон Хают) обманули в Instagram. Об этом 2 марта пишет TMZ.

Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram Саймон Леваев

По данным издания, мошенники пообещали помочь Леваеву и его девушке верифицировать аккаунты в соцсети — злоумышленники утверждали, что среди них есть бывшие сотрудники компании Meta. Однако, чтобы это сделать необходимо заплатить более $6,6 тыс. — Леваев оплатил «услугу», после чего мошенники перестали выходить на связь.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года на платформе Netflix вышел документальный фильм «Аферист из Tinder», в котором три женщины обвинили Саймона Леваева в том, что он выдавал себя за сына израильского миллионера. По их словам, он обманом заставлял их брать кредиты.