Москва, 2 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Решение Евросоюза запретить поставку и передачу в России банкнот, номинированных в евро, в ближайшем будущем не отразится ни на экономике, ни на жизни простых граждан. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

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По его словам, незадолго до введения санкций российские банки ввезли в страну большое количество наличных долларов и евро. Объём ввезённых банкнот позволяет однозначно утверждать, что в ближайшем будущем вряд ли возникнет дефицит валюты.

«В будущем это может стать предметом каких-то переговоров. Но имеющихся у банков запасов наличной валюты с учетом того, что путешествия ограничены, хватит на первое время, а за это время какое-то решение будет найдено. К тому же в России официально запрещены любые расчеты, кроме как в рублях. Поэтому острой потребности, кроме как для путешествия или для тех, кто копит, и нет. Мало того и многие виды импорта на паузу поставлены. Поэтому какой-то большой потребности нет. Это скорее символический акт», — сказал Хестанов.