Москва, , 17:51 — REGNUM Законопроект о присяге государственного гражданского служащего внесли в Госдуму парламентарии во главе с сенатором Павлом Таракановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Текст присяги содержит обещание служить интересам народа, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, чутко и внимательно относиться к обращениям граждан, быть честным, неподкупным, достойно исполнять свой служебный долг, хранить государственную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации.

«Торжественное обещание, данное публично, позволит лицам, впервые поступающим на государственную гражданскую службу отчетливее понимать ответственность за это решение», — отметили авторы инициативы.

На данный момент принесение присяги предусмотрено при вступлении в соответствующую должность для судей Конституционного суда, судей Верховного суда, федеральных судей, генерального прокурора, лиц, впервые назначаемых на должность прокурора, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, военнослужащих, сотрудников Росгвардии, судебных приставов и лиц (иностранных граждан и лиц без гражданства), приобретающих гражданство Российской Федерации.

Читайте также: Росстат обнародовал зарплаты госслужащих в России за 2020 год