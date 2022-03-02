Вашингтон, 2 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Белый дом обсуждает введение новых санкций в отношении ряда российских олигархов, в том числе Алишера Усманова, сообщает 2 марта The Washington Post

(сс) angela n Белый дом

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В скором времени Штаты могут «значительно» расширить санкционный список российских бизнесменов, против которых Европейский союз уже ввел санкции.

В данный момент администрация Белого дома и минфин США составляют список для введения данных санкций. Ожидается, что меры будут приняты против части бизнесменов, недавно подвергнувшихся санкциям со стороны ЕС.

При этом санкции Белого дома могут затронуть компании и семьи российсских бизнесменов.

Напомним, 24 февраля пресс-служба правительства России заявила о том, что поможет обеспечить устойчивую работу попавшим под санкции Запада компаниям.