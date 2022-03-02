Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Двое жителей Санкт-Петербурга под видом спортивного инвентаря отправляли по почте в США бронежилеты и бронешлемы. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.

sztu.customs.gov.ru Бронешлем, изъятый на таможне

Как выяснилось, один из горожан подыскивал и приобретал на территории России продукцию военного назначения, а затем выходил на иностранных покупателей, которым отправлял товар, используя международные почтовые отправления.

«В сопроводительных таможенных документах злоумышленник указывал недостоверные сведения о наименовании товара и его отправителе. Например, пересылаемый бронежилет был заявлен как «жилет утяжелитель для тренировок», а отправляемый в США бронешлем значился в графе «описание товара» как мотошлем», — рассказали в пресс-службе таможни.

Все эпизоды касались вывоза из России продукции военного назначения, который может осуществляться российскими субъектами военно-технического сотрудничества по выдаваемым лицензиям.

Соучастник тоже регистрировал аккаунты на интернет-площадках, а кроме того доставлял товар в почтовые отделения за пределы Петербурга для последующей отправки получателям.

Отметим, что внешнеторговая деятельность в отношении продукции военного назначения физическими лицами в России запрещена. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела.