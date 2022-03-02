Ташкент, 2 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев 2 марта провел встречу с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) по Центральной Азии Хансом Фридрихом Шоддером.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«Рассмотрены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и УВКБ ООН на афганском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шоддер высоко оценил усилия Узбекистана по установлению долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане. Сторонами подчеркнута необходимость активизации взаимодействия по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

«Представитель УВКБ выразил благодарность руководству Узбекистана за содействие в создании в городе Термезе многофункционального транспортно-логистического хаба для оказания гуманитарного содействия Афганистану», — подчеркивает МИД.

В этой связи, говорится в сообщении, обсуждена возможность расширенного использования данного хаба в качестве основного пункта пересылки гуманитарных грузов для оказания помощи операциям УВКБ ООН не только в Афганистане, но также в Иране и Центральной Азии.