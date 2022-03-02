Ташкент, 2 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 2 марта провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН — главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым.

Rusmission.org Владимир Воронков

Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Отмечается, что Воронков прибыл в Узбекистан для участия в международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество между государствами Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН».

Мероприятие пройдет 3−4 марта в Ташкенте.

«Обсуждены текущее состояние и перспективы развития взаимодействия Узбекистана с ООН. В частности рассмотрены основные направления сотрудничества нашей страны с Контртеррористическим управлением организации», — говорится в сообщении.

На встрече подчеркивалось, что в последние годы Узбекистан активно сотрудничает со специализированными структурами ООН по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, и является участником основополагающих универсальных нормативно-правовых документов в этой сфере.

«По инициативе узбекской стороны были приняты четыре резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В прошлом году Узбекистан впервые стал членом Совета по правам человека, в котором представитель нашей страны назначен заместителем председателя на 2022 год», — отмечает МИД.