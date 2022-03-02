Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге отменяется значительная часть коронавирусных ограничений, однако остальные, не попавшие под отмену, продолжат действовать на территории города. Корреспондент ИА REGNUM составил список сохранившихся антиковидных мер.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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Губернатор Петербурга Александр Беглов отменил часть антиковидных ограничений в связи положительной динамикой по снижению заболеваемости. Так, без предъявления QR-кода с 4 марта можно посещать многие заведения и организации. Однако не отменённые меры продолжают действовать.

ИА REGNUM приводит их перечень:

В Петербурге необходимо уведомлять органы исполнительной власти Петербурга о проведении спортивных, культурных мероприятий при численности участников более ста человек. До сих пор запретом находятся концерты, театральные постановки, мероприятия, которые подразумевают одновременное присутствие более двух тысяч человек.

Сохраняется необходимость дезинфекции помещений и поверхностей в течение дня, соблюдения социальной дистанции при контактах с людьми на расстоянии 1,5−2 метров, а также ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ) при посещении общественных мест, различного рода учреждений и общепита.

Часть действующих требований касается ограничения числа посетителей тех или иных площадок. Так, количество гостей церемонии бракосочетания в органах ЗАГСа не должно превышать 40 человек. Экскурсии в музеях могут проводиться в группах численностью не более 20 человек. К тому же наполняемость мероприятий зрителями при наличии билетом с указанными местами составляет 75%. Исключением являются цирки, там 50%.

В Петербурге продолжает действовать «комендантский час» для заведений общественного питания и развлекательных организаций. Он заключается в том, что с 2:00 до 6:00 запрещается работать и обслуживать посетителей. При этом до сих пор в городе действует запрет на курение кальянов на территории общепита и других площадках.

Продолжают действовать ограничения, которые касаются организации работы торговых центров, магазинов, общепита и других. В этих заведениях должен быть уникальный QR-код, который означает готовность обеспечить стандарт безопасной работы. Необходимо контролировать температуру тела посетителей, и отказывать в обслуживании посетителям с высокой температурой. Кроме того действуют и предписания по использованию масок и нанесению разметки социальной дистанции.

Также на территории Петербурга до 31 марта 2022 года попадает под ограничение предоставление услуг по отдыху несовершеннолетних и молодёжи в местах детского отдыха и оздоровления.

Напомним, согласно постановлению губернатора, в Петербурге отменилась необходимость предъявления иммунных сертификатов и увеличились максимально разрешенные отметки количества посетителей на мероприятиях, концертах и других площадках.

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