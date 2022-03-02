2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили угрозы со стороны Киева о вероятном нанесении ракетного удара по территории Белоруссии.

Светлана Рыбина, , 18:27 — REGNUM Заявление секретаря украинского «Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, если такое решение будет принято верховным главнокомандующим страны, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Всё, по чему украинцы отныне могут нанести удар, так это по глобусу Украины», — пишет Boris H.

Многие пользователи указывают на то, что украинские власти отныне не прикрываются разговорами о мире и европейских ценностях, а прямо проводят свою нацистскую политику.

«И кто-то ещё умудряется жалеть этих нацистов. Весь мир готовы в крови утопить. Маньяки самые настоящие», — считает Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на подобные угрозы, российские войска продолжают принуждать Украину к миру, используя при этом самые аккуратные и гуманные методы.

«Украинское правительство окончательно рассталось с разумом. Это уже больше на конвульсии похоже. Уверена, что в самый последний момент Зеленский начнёт на помощь звать марсиан. Вместо того чтобы сложить оружие и дать возможность на украинской земле установиться долгожданному миру, эти подонки продолжают истязать своё же население. А ведь за всё это время российские войска даже не развернулись в полную силу. Ждут, надеются на благоразумие украинского народа», — отмечает Моника В.

Новое мышление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что украинские власти, ощущая свою беспомощность, пытаются втянуть в свой конфликт с Россией третьи страны, чтобы тем самым спровоцировать глобальное противостояние.

«Эти бандеровские преступники не успокоятся, пока Третью мировую не развяжут», — убеждена Виктория В.

«Судя по всему, украинские власти планируют до последнего отсиживаться в городах, прикрываясь населением, как живым щитом. А всё зачем? Чтобы вынудить НАТО вступиться за Украину? Им же ясно объяснили, что альянс за украинские интересы бороться не собирается. Чего же они ждут?» — задаётся вопросом Mihail F.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае агрессии Украины против Белоруссии, соседняя республика не станет церемониться с потерявшими берега украинскими властями.

«Если укры решаться на ракетный удар по Белоруссии, то аккуратная военная спецоперация по укрощению обернётся акцией мщения со стороны батьки Лукашенко. Не рекомендовал бы я угрожать Белоруссии», — предупреждает Александр С.

«Зеленский только намекнул о ядерном оружии и что? Безответственные политики обрекли свою страну. Теперь ещё один психопат в киевской власти начал угрожать ударом по Белоруссии. Почему вы, украинцы, до сих пор терпите во власти Украины этих безумцев? Неужели вам нравится заниматься самобичеванием?» — обращается Ильфира В.

Нашлись и те, кто считают, что власти на Украине захватили откровенные маньяки, не готовые считаться с жизнями мирного населения.

«Какой же это всё-таки кошмар! Эти власти в Киеве нас и раньше удивляли своей кровожадностью, но теперь, когда развернулись боевые действия на украинской территории, они буквально обернулись вурдалаками какими-то. Только лишь костюм в несколько тысяч долларов указывает на то, что когда-то это были люди», — отмечает Валентина Н.

Напомним, 1 марта секретарь украинского «Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО) Алексей Данилов в эфире украинского телевидения о том, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, если такое решение будет принято верховным главнокомандующим страны.