Берлин, 2 марта 2022, 17:52 — REGNUM Нефтяные резервы страны решено задействовать властями Германии, передаёт 2 марта N-TV. Часть резерва будет использована — для «успокоения» рынка.
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Напомним, германское руководство объявило о приостановке сертификации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией на Украине.
Кроме того, Берлин заявляет, что готов отказаться от российского газа.
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