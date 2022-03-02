Берлин, 2 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Нефтяные резервы страны решено задействовать властями Германии, передаёт 2 марта N-TV. Часть резерва будет использована — для «успокоения» рынка.

Buzzfeed.com Нефть

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Напомним, германское руководство объявило о приостановке сертификации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, Берлин заявляет, что готов отказаться от российского газа.