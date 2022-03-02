Киев, 2 марта, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Украинские военные, сдавшиеся в плен бойцам НМ ДНР под Волновахой, заявили, что командиры их бросили и приказали «ждать».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Об этом пленные украинские военные рассказали 2 марта репортеру агентства RT.

Одному из двух опрошенных пленных бойцы ДНР оказали медицинскую помощь.

«Мы отступали, у нас не было ни командиров, никого… Нам сказали ждать. Чего ждать, кого ждать — непонятно», — заявил украинский военный.

По его словам, в ходе отступления из его группы трое были ранены и двое убиты.

«Остались 11 человек, четверо пошли в дом, семеро в другом направлении… Но их тоже уже нашли», — сообщил он.

Напомним, через Волноваху подразделения НМ ДНР наступают в направлении Мариуполя, который частично заблокирован российскими войсками, проводящими спецоперацию по денацификации Украины.