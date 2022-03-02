Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер призвал геймеров уважать разработчиков видеоигр. Его слова приводит издание IGN 2 марта.

Исполнительный вице-президент компании Xbox Фил Спенсер Скриншот с YouTube

После получения награды за жизненные достижения на D.I.C.E. Awards 2022 Спенсер выступил к игрокам с речью. Он попросил их продолжать играть, уважать труд разработчиков, а также не использовать видеоигры для развязывания «войн между платформами».

Помимо этого, глава Xbox призвал всё игровое сообщество к объединению и созданию единой безопасной и нетоксичной атмосферы для всех.

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