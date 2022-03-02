Нарьян-Мар, 2 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Власти НАО приняли решение смягчить антиковидные ограничения, начав с отмены QR-кодов при посещении общественных мест, сообщает окружная администрация.

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«За последние полторы недели мы видим снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции, среднесуточного темпа прироста и в целом интенсивности эпидпроцесса», — сообщила в ходе заседания главный государственный санитарный врач по НАО Наталья Кирхар.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение об отмене QR-кодов приняли в Архангельской области.