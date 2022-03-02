Вашингтон, 2 марта, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Американский актёр Ченнинг Татум планирует запустить собственное танцевальное шоу, вдохновлённое серией фильмов «Шаг вперёд». Об этом сообщило The Wrap.

Скриншот с YouTube Ченнинг Татум

По данным издания, компания Татума Free Association объединится с Lionsgate для создания проекта «Шаг вперёд». Премьера шоу запланирована на 2023 год.

Ранее Ченнинг Татум рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время съёмок фильма «Супер Майк: Последний танец». По словам актёра, ему приходится морить себя голодом для поддержания хорошей физической формы.