Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Строительство на юге Санкт-Петербурга нового многофункционального спортивно-досугового комплекса «СКА Арена», предназначенного для проведения спортивных соревнований, а также выставочных и культурно-развлекательных мероприятий, не остановится, сообщил 2 марта губернатор города Александр Беглов.

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä»

По его словам, строительство этого комплекса — большой шаг вперед в развитии городской инфраструктуры.

«Создается очень удобное и главное — безопасное пространство. Он станет новой визитной карточкой Петербурга и даст городу дополнительные рабочие места. На этой арене будут проходить не только соревнования по хоккею, но и состязания в других видах спорта. Несмотря на все сложности и трудности, город продолжает развиваться. Все наши проекты будут реализованы», — сказал глава Северной столицы.

Напомним, в 2023 году в Петербурге планируется проведение Чемпионата мира по хоккею. Он должен пройти на «СКА Арене». Пока решение Международной федерации хоккея о проведении соревнований в Петербурге остаётся в силе.

В настоящее время на стройплощадке идет монтаж купола, инженерных систем и отделочные работы. Началось устройство архитектурного фасада и прокладка дорожных сетей. Все работы идут по графику. Как только они будут завершены, на новой спортивной арене будут проходить мероприятия высокого уровня.

Добавим, что новый ледовый дворец рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на различных хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертно-развлекательных шоу, из которых 1076 мест предназначены для маломобильных людей.