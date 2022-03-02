Чухлома, Костромская область, 2 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Семью из Костромской области, имеющую 4 детей, подозревают в половом насилии над несовершеннолетними. Дело об этом поступило в Чухломской районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Костромского областного суда Зал суда

Пара обвиняется в 12 эпизодах действий «сексуального характера» в отношении двух девочек, не достигших 14-летнего возраста. При этом, потерпевшие не являлись родственниками подозреваемых.

Заседание по делу ещё не назначено. Максимальная санкция статьи, инкриминируемой паре, предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.

Напомним, в последние месяцы в Костромской области было возбуждено три подобных дела. Первое касалось убийства пятилетней Вероники Николаевой в Костроме. Во втором случае под подозрение попал тренер местного футбольного клуба, показания против которого дали несколько учениц. Третьим фигурантом стал экс-председатель молодёжного правительства Костромской области Дмитрий Морозов. Сейчас он находится под арестом. Всего с начала 2022 года в суды области поступило 6 уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.