Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Граждане России, оказавшиеся в странах Евросоюза и лишенные странами Запада возможности воспользоваться авиатранспортом для вылета в РФ, могут вернуться на Родину международными автобусами до Петербурга. Об этом сообщили 2 марта в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга

Международный автобус Lux Express Luxexpress.eu

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«Выезд возможен с автовокзалов Вильнюса, Риги, Таллина, Хельсинки, а также с автобусной остановки в аэропорту города Хельсинки. Перевозку пассажиров осуществляют компании Ecolines и Lux Express. Также со 2 марта возможен выезд в Санкт‑Петербург из Лаппенранты автобусами Ecolines. Рейсы осуществляются ежедневно, — говорится в сообщении комитета. — Кроме того, автобусами компании Ecolines и Lux Express можно добраться в Петербург из Варшавы с пересадкой в Вильнюсе, Риге и/или Таллине».

Информация о билетах, количестве рейсов, актуальном расписании размещена на сайтах указанных автобусных компаний.

В Смольном также напомнили, что между Хельсинки и Петербургом продолжают курсировать скоростные поезда «Аллегро». Информация об их движении находится на официальном сайте РЖД.

Проработаны и другие маршруты возвращения российских граждан в Россию. В ближайшее время их список может быть расширен.

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