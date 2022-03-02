Киев, 2 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров на английском языке обратился ко всем разработчикам видеоигр и представителям киберспортивных платформ с призывом заблокировать аккаунты геймеров из России и Белоруссии. Соответствующее письмо он опубликовал на своей странице в Twitter 2 марта.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1498945221337534464

Помимо этого, Фёдоров призвал организаторов киберспортивных соревнований ограничить доступ российским и белорусским командам, а также отменить все международные ивенты на территории России и Белоруссии. В своём Twitter-посте Министр цифровой трансформации Украины отметил официальные аккаунты Xbox и PlayStation, надеясь на поддержку лидеров рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Фёдоровпопросил главу Apple Тима Кука заблокировать для граждан России доступ к магазину приложений App Store.