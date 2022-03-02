Москва, , 17:29 — REGNUM Поправки о ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России внесены в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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Законопроект состоит из трех частей, рассказал он.

Создание и распространение фейков предлагается карать уголовным сроком до 3 лет лишения свободы.

Если деяние совершено с использованием служебного положения, группой лиц, с использованием интернета — до 10 лет лишения свободы.

Если распространение фейков повлекло общественно опасные последствия, наказание составит до 15 лет лишения свободы, отметил парламентарий.

«Надо защитить наши Вооруженные силы», — сказал Пискарёв.

По его словам, поправки ко второму чтению уже принятого в первом чтении законопроекта.

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