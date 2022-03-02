Ташкент, , 17:29 — REGNUM По состоянию на 2 марта, общее количество вывезенных пятью авиарейсами с Украины через территорию Польши граждан Узбекистана составило 1186. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В аэропорту Scott

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Сообщается, что 1−2 марта организована эвакуация с Украины через аэропорт Катовице (Польша) 677 граждан Республики Узбекистан тремя самолетами АО Uzbekistan Airways.

«На сегодня запланирована организация двух эвакуационных рейсов. Очередной спецрейс вылетел из Ташкента в 07:00 часов, а следующий запланирован на 10:00 часов. Прорабатываются дополнительные рейсы», — сообщает МИД Узбекистана.

Отмечается, что на территории Польши находятся более 800 граждан Узбекистана.

«Из них около 350 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, а в аэропорту города Катовице ожидают вылета около 450 человек», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что посольством Узбекистана на Украине, несмотря на боевые действия, продолжается работа по эвакуации граждан страны.

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