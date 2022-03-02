Калуга, 2 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Калуге в 14:30 от оператора по линии 112 в дежурную часть городского УМВД России поступила информация о возможной угрозе учащимся одной из школ. Об этом 2 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Эвакуация в школе

На место происшествия направлены межведомственные службы и подразделения. Территория учебного заведения оцеплена и проверяется на наличие опасных предметов.

Учащиеся, учителя, другие работники учебного заведения были эвакуированы из здания.