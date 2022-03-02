* «Айдара" — запрещённая в России организация

Киев, , 17:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав администрации Черкасской и Одесской областей, сообщает 2 марта издание «СТРАНА.ua».

Украинский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Одесскую область теперь будет возглавлять бывший главарь 24-го нацистского добровольческого батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Марченко.

Напомним, батальон «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «прославился» не столько военными успехами в зоне конфликта в Донбассе, сколько грабежами и издевательствами над мирным населением.

Черкасской областью станет управлять сотрудник украинских разведслужб Игорь Табурец.

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