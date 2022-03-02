Белград, , 17:23 — REGNUM Европейский Союз не имеет инструментов, запрещающих авиакомпании Air Serbia выполнять рейсы в Москву и обратно, сообщили журналистам в Брюсселе, сообщает телевидение Черногории RTCG.

Самолет авиакомпании Air Serbia (сс) Steve Walsh

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«По нашим меркам, российская компания не сможет продавать билеты на самолет из Москвы в Белград и из Белграда в Брюссель. Однако, если Сербия не согласует свою политику, то Air Serbia может продать эти билеты, потому что у нас есть не продлили меры по экстерриториальности», — заявил журналистам эксперт Еврокомиссии.

Как пояснили эксперты Еврокомиссии, в брюссельских учреждениях считают нецелесообразным на данный момент осуществлять так называемое «продление экстерриториальности мер».