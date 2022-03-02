Вашингтон, 2 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Американская предпринимательница Моника Де Ла Круз, поддерживаемая экс-президентом США Дональдом Трампом и лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти, выбрана номинантом от партии республиканцев в 15-м округе Техаса, сообщает 2 марта Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Это означает, что именно Моника будет бороться на ноябрьских выборах с кандидатом от Демпартии за место в палате представителей США.

Напомним, что ранее 15-й округ Техаса являлся преимущественно демократическим, однако недавно в ходе обновления избирательных карт он начал отражать интересы республиканцев.