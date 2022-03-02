Ростов-на-Дону, , 17:18 — REGNUM В Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону) на базе «казачьей сотни» будет готовить военных психологов для силовых структур и ведомств. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Донской казак на инструктаже Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В настоящее время в структуру непрерывного казачьего образования включено 622 казачьих образовательные организации с численностью более чем 100 тыс. человек. Казачий компонент внедряют и высшие учебные заведения. Одним из результатов работы стало создание студенческих «казачьих сотен».

«В уже существующих молодёжных движениях будут развиваться новые направления. К примеру, в Южном федеральном университете на базе «казачьей сотни» начнут готовить военных психологов для силовых министерств и ведомств», — уточняют власти.

ИА REGNUM отмечает, что в Новочеркасске на базе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Матвея Платова были организованы и проведены первые атаманские курсы, которые прошли для казачьих атаманов из кадрового резерва Всевеликого войска Донского.