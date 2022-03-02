Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Театральное представление «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» при участии итальянской актрисы Моники Беллуччи могут отменить. Соответствующую информацию приводит портал Piter. TV 2 марта.

Моника Беллуччи Скриншот YouTube

Так, ранее запланированные на 27 и 28 мая 2022 года театральные постановки могут не состояться. Причиной возможной отмены мероприятий является проведение спецоперации на Украине.

Напомним, что «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» является театральной адаптацией одноимённого фильма Тома Вольфа. Проведение спектакля было запланировано в Александринском театре Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский театр в условиях санкций снизил цены на билеты

Читайте развитие сюжета: Супруга Константина Эрнста заявила о переносе спектакля «Анна»