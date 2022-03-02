Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Театральное представление «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» при участии итальянской актрисы Моники Беллуччи могут отменить. Соответствующую информацию приводит портал Piter. TV 2 марта.

Скриншот YouTube Моника Беллуччи

Так, ранее запланированные на 27 и 28 мая 2022 года театральные постановки могут не состояться. Причиной возможной отмены мероприятий является проведение спецоперации на Украине.

Напомним, что «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» является театральной адаптацией одноимённого фильма Тома Вольфа. Проведение спектакля было запланировано в Александринском театре Санкт-Петербурга.