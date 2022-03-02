Штат Калифорния, США, , 17:15 — REGNUM Актриса Сидни Суини появилась в Калифорнии (США) с обручальным кольцом на безымянном пальце. Об этом сообщил Page Six.

Сидни Суини Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, тем самым актриса спровоцировала слухи о её помолвке с владельцем семейной пиццерией Pompei Джонатаном Давино, с которым они встречаются с 2018 года. Пока артистка не подтверждала информацию о помолвке.

ИА REGNUM напоминает, что Сидни Суини стала известна в 2019 году благодаря роли Кесси в сериале «Эйфория». В 2021 году она также сыграла в шоу «Белый Лотос».

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