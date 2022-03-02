Лондон, , 17:14 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $113 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во среду, 2 марта.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

По состоянию на 16:10 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 7,5% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и поднималась выше $113 за баррель впервые с июня 2014 года.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) также подорожали на 7,5% — до $111,2 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть тянется к историческому максимуму $150 за баррель