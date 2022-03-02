Челябинск, 2 марта, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Введённые против России новые санкции являются новыми возможностями для развития. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Речь идёт и о промышленности, и об импортозамещении, и о научном потенциале. «Также наши научно-образовательные организации должны активно включиться в этот процесс», — сказал чиновник.

Текслер добавил, что при желании можно сделать буквально всё. Так, в России работают импортные асфальтоукладчики. Но их можно делать и в Челябинской области, учитывая, что в ней же изготавливают и грузовики, и любую самоходную технику, и трактора.

«Неужели вопрос асфальтоукладчиков для нас представляет серьёзную задачу? Уверен, такую задачу мы с вами решить однозначно сможем», — сказал Текслер.