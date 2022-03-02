Белгород, 2 марта 2022, 17:28 — REGNUM Проявить спокойствие и выдержку и не поддаваться провокациям на фоне ложных угроз о минировании зданий попросил жителей Белгорода 2 марта глава администрации Антон Иванов.
Мэр прокомментировал множественные сообщения о минировании объектов социальной, коммерческой инфраструктуры, административных зданий. В Белгороде анонимные угрозы поступают в общественные места уже несколько дней подряд.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вячеслав Гладков назвал подобные анонимные сообщения «достаточно ожидаемой ситуацией».