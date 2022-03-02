Белгород, 2 марта, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Проявить спокойствие и выдержку и не поддаваться провокациям на фоне ложных угроз о минировании зданий попросил жителей Белгорода 2 марта глава администрации Антон Иванов.

Beladm.ru Антон Иванов

Мэр прокомментировал множественные сообщения о минировании объектов социальной, коммерческой инфраструктуры, административных зданий. В Белгороде анонимные угрозы поступают в общественные места уже несколько дней подряд.

«Все эти звонки после проверки спецслужб оказываются ложными. Их совершают люди, цель которых расшатать и дестабилизировать обстановку, вселить страх, нарушить нормальную жизнь города. Я прошу всех проявлять спокойствие и выдержку. Не поддавайтесь на эти провокации, не позволяйте авторам сообщений достичь своей цели!» — отметил Антон Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вячеслав Гладков назвал подобные анонимные сообщения «достаточно ожидаемой ситуацией».