Таллин, 2 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Возглавляющая правительство Эстонии Реформистская партия вернулась на первое место в рейтинге популярности у избирателей, оттеснив на вторую строчку оппозиционную Консервативную народную партию (EKRE). Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 1 по 28 февраля 2022 года.

Отмечается, что до этого EKRE лидировала четыре недели подряд.

По данным последнего опроса, популярность EKRE за неделю снизилась на 1,2%, в то время как поддержка реформистов увеличилась на 2%. В результате реформисты с рейтингом в 24% вновь являются самой популярной политической силой, а у EKRE — 21,5% потенциальных избирателей.

На третье место поднялась «Эстония 200», за которую сейчас готовы проголосовать 19,2% избирателей. Это новый рекорд партии, согласно опросам, которые проводит Norstat. За неделю рейтинг внепарламентской партии вырос на 1,1%.

А вот входящая в правительство Центристская партия опустилась на четвертое место. Ее рейтинг за неделю снизился с 19,7% до 17,9%. Социал-демократов готовы поддержать 7,9% избирателей, а партию Isamaa — 7,3%. «Зеленых Эстонии» поддерживают 1,7% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже 0,5%.

Совокупная поддержка входящих в коалиционное правительство центристов и реформистов составляет 41,9%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции — 36,7%.