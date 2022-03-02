Ташкент, 2 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Пакистана Имрана Хана 3−4 марта посетит эту страну с государственным визитом. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«В повестку дня предстоящих переговоров на высшем уровне включены вопросы дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено реализации совместных проектов практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма, а также расширению программы культурно-гуманитарного обмена.

«Состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке. По итогам визита планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов», — сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что, в соответствии с программой визита, предусматриваются встречи главы Узбекистана с президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведомств и ведущих компаний этой страны.