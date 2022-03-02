Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Очереди в аптеках Санкт-Петербурга произошли из-за сбоев в системе, а не из-за дефицита лекарств, заявил 2 марта председатель городского комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

В аптеке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, очереди в некоторых аптеках связаны исключительно с техническими сбоями в информационных системах.

«Никакого дефицита лекарственных препаратов в аптеках нет. Цены на жизненно важные препараты регулируются государством и являются фиксированными», — заверил чиновник в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в комитете по здравоохранению Петербурга подчеркнули, что в Петербурге нет дефицита лекарственных препаратов первой необходимости, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Кроме того, в ведомстве заверили, что цены на такие препараты повышаться не будут, так как они контролируются государством.

Доля произведенных в Санкт-Петербурге лекарственных препаратов составляет около 19% от всего объёма продукции лекарственных препаратов, произведённой на территории РФ.

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