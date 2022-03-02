Брюссель, , 17:17 — REGNUM Европейский союз запретил в 27 странах объединения вещание российских государственных СМИ RT и Sputnik, сообщает 2 марта Reuters.

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Операторам ЕС отныне запретят транслировать, содействовать или иным образом способствовать распространению любого контента RT и Sputnik.

Между двумя российскими компаниями и партнерами ЕС также будет приостановлено действие лицензий или разрешений на вещание.

Под запрет попадает английское подразделение RT в Великобритании, Германии, Франции и Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский техногигант Microsoft объявил о намерении удалить из магазина Windows приложение российского государственного СМИ RT, а также запретить свою рекламу на сайтах российских государственных СМИ.

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