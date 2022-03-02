Казань, , 17:48 — REGNUM В Татарии завершено расследование уголовного в отношении 37-летнего бывшего начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ, обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По информации следственного управления СКР по РТ, мужчина свою причастность к совершению преступления признал полностью.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы обвиняемый, будучи ответственным за организацию закупок систем радиосвязи для нужд МВД по РТ, незаконно создал выгодные условия для участия в аукционах и дальнейшего заключения госконтрактов для фирм своего знакомого. Действия обвиняемого не позволили сэкономить выделенные бюджетные средства, и они были использованы в полном объеме в размере более 50 млн рублей. По просьбе полицейского знакомый оплатил два банкета для сотрудников возглавляемого им отдела стоимостью 175 тыс. рублей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего старшего госинспектора отделения по приему экзаменов по вождению экзаменационного отдела ГИБДД управления МВД России по городу Казани, обвиняемого в совершении 20 эпизодов преступлений.

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