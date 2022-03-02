Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Ленинградская область стала участником дорожных карт по использованию вторичных материальных ресурсов, подготовка которых идет на федеральном уровне. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Строительный мусор Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, обращение с твердыми коммунальными отходами на данный момент полностью регулируется федеральным законодательством, в отличие от строительного мусора, который требует дополнительных мер на уровне региона.

Обновление нормативно-правовой и законодательной базы на федеральном уровне позволит установить, какой именно мусор относится к строительному, а также ввести единые правила и требования по обращению с такими отходами, чтобы снизить их объемы, поступающие на полигоны.

«Ленинградская область ― один из первых регионов в России, в котором был принят региональный закон, призванный упорядочить обращение строительных отходов», ― отметила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

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