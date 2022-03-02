Новочеркасск, Ростовская область, , 16:53 — REGNUM В Ростовской области автобус с пассажирами попал в ДТП, участниками которого стали ещё два автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 2 марта.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла примерно в 10:35 мск на улице Привокзальной в Новочеркасске. Водитель ПАЗ 320 302−11, курсирующего по маршруту №12 «Ж.д. вокзал — мкр. Октябрьский», предположительно, не учёл погодные условия, интенсивность движения, в следствие чего не справился с управлением и столкнулся со стоящей Toyota Corolla. От удара иномарка врезалась в дерево, а её запчасти отлетели на припаркованный SsangYong Kyron.

Во время аварии в автобусе находились три пассажира. Пострадавших нет.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.