Дзержинский район, Калужская область, 2 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Житель Дзержинского района признан судом виновным за покупки с чужой банковский карты, сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Оплата банковской картой

Установлено, что в сентябре 2021 года 29-летний обвиняемый, в ходе распития спиртного со своим знакомым, незаметно взял принадлежащую мужчине банковскую карту. Злоумышленник совершил 15 покупок в магазине, оплатив их банковской картой потерпевшего.

Суд назначил преступнику наказание, с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.