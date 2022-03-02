Житель Калужской области осужден за оплату покупок чужой банковской картой
Дзержинский район, Калужская область, 2 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Житель Дзержинского района признан судом виновным за покупки с чужой банковский карты, сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
Оплата банковской картой
Установлено, что в сентябре 2021 года 29-летний обвиняемый, в ходе распития спиртного со своим знакомым, незаметно взял принадлежащую мужчине банковскую карту. Злоумышленник совершил 15 покупок в магазине, оплатив их банковской картой потерпевшего.
Суд назначил преступнику наказание, с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.