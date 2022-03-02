Москва, , 16:51 — REGNUM Заявление германских властей об остановке сертификации «Северного потока — 2» является классическим прецедентом использования коммерческого проекта в качестве политического оружия против России, говорится в опубликованном 2 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

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Комментируя заявление германского канцлера Олафа Шольца, российский дипломат напомнила, что он совсем недавно говорил, что процесс сертификации СП-2 носит исключительно нормативный характер и никак не может быть связан с политической ситуацией.

Москва заявляет, что такой шаг Берлина «обернётся необратимым ущербом для российско-германских отношений, которые и так являются в последние годы не по нашей вине далеко не безоблачными».

Захарова «У инвесторов проекта в этой связи возникает неотъемлемое право на подачу исков против официального Берлина в международные арбитражные инстанции на предмет получения компенсации».

При этом МИД России заявляет, что позиция Москвы в отношении энергетического сотрудничества с Германией и в целом с Европой «остаётся неизменной». «Неизбежным последствием отказа от СП-2 станет, как мы уже видим, стремительный рост цены на газ на европейском рынке», — подытожила Захарова.

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