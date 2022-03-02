Москва, 2 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Несмотря на блокировку средств ЦБ РФ, резервы позволяют обеспечить функционирование российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

401(K) 2012 Международные резервы

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

«До дефолта ещё далеко, и, несмотря на блокировку средств ЦБ, резервы позволяют обеспечить функционирование экономики, — сказал Алиев. — Объем золотовалютных резервов составляет более 550 миллиардов долларов, что превышает внешний долг. Ресурсы Фонда национального благосостояния позволят при необходимости оказать поддержку экономике. Обвал рубля вызвал серьёзные проблемы с взаиморасчетами, но по мере снижения паники на фондовых рынках ситуация нормализуется и волатильность снизится. Со временем будут найдены пути смягчения санкций и возобновления взаимоотношений на мировом уровне».

Как полагает Алиев, российский рынок привлекателен для Запада, и при снижении напряжённости будут найдены пути восстановления экономических взаимоотношений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что бегство капитала из России стало беспрецедентным.