Москва, , 16:44 — REGNUM Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин изменил название своего личного Telegram-канала в знак поддержки спецоперации России на Украине.

Дмитрий Рогозин A.Savin

В частности, 2 марта в название была вставлена буква Z, наиболее часто встречающаяся на российской военной технике, применяемой на территории Украины, ДНР и ЛНР.

Теперь Телеграм-канал называется «Рогоzин».

Напомним, в России буква «Z» уже стала неофициальным символом военной операции против украинских нацистов. Граждане страны наносят её на свои страницы в соцсетях, на свои автомобили, дома или одежду, выражая таким образом поддержку российским военным, действующим на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция началась 24 февраля 2022 года.

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