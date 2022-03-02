Альметьевск, Татария, , 16:52 — REGNUM Жительница города Альметьевска в соцсетях наткнулась на объявление о подработке. Однако дополнительный заработок обернулся для нее потерями в размере более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Женщина на одном из сайтов в надежде дополнительного заработка оставила свои реквизиты. Через 20 дней ей перезвонили и предложили заняться инвестициями. Для получения дохода требовались вложения. Сначала горожанка внесла 15 тыс. рублей, а затем через специальное приложение следила за тем, как «работают ее деньги». Увидев растущую сумму, она перевела на счет злоумышленников еще 40 тыс. рублей. По уговорам аферистов женщина ежедневно перечисляла им разные суммы, деньги оформляла в кредит.

Каждый раз преступники находили уловки и вынуждали ее переводить все больше средств. По их словам, из-за сбоя системы деньги не доходили до нужного счета. В день выплат пострадавшей пообещали привезти наличность инкассатором, но для этого требуется перечислить еще 25,5 тыс. рублей. Таких денег у женщины не было. Узнав об этом, мошенники перестали выходить с ней на связь. Женщина обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 32-летний мужчина под диктовку консультанта 12 дней проходил по ссылкам и перечислил на указанные счета 800 тыс. рублей.

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