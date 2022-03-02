Кострома, 2 марта 2022, 17:33 — REGNUM Депутата Костромской областной думы Владимира Михайлова обвинили в предательстве россиян из-за обращения о прекращении спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Поводом для этого стало внесение Михайловым в думу проекта обращения к Владимиру Путину. В нём он предлагал заксобранию попросить президента «остановить военные действия» и начать «урегулирование возникших проблем за столом переговоров».
Региональный парламент не поддержал обращение. Против проголосовали 33 депутата, один воздержался от выражения позиции, ещё один высказался «за». Кроме этого, депутаты направили Михайлову официальный ответ, в котором отметили, что одобряют действия России и обвинили коллегу в поддержке насилия.
Свои подписи под документом поставили руководителей всех политических фракций думы.
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