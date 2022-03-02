Кострома, , 17:33 — REGNUM Депутата Костромской областной думы Владимира Михайлова обвинили в предательстве россиян из-за обращения о прекращении спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поводом для этого стало внесение Михайловым в думу проекта обращения к Владимиру Путину. В нём он предлагал заксобранию попросить президента «остановить военные действия» и начать «урегулирование возникших проблем за столом переговоров».

«В современном мире нельзя устанавливать дружеские и добрососедские взаимоотношения силой, ведь насильно мил не будешь», — говорится в проекте обращения.

Региональный парламент не поддержал обращение. Против проголосовали 33 депутата, один воздержался от выражения позиции, ещё один высказался «за». Кроме этого, депутаты направили Михайлову официальный ответ, в котором отметили, что одобряют действия России и обвинили коллегу в поддержке насилия.

«В одном из своих комментариев Вы позволили себе высказаться в адрес людей, принявших решение о ее проведении и участвующих в специальной операции на Украине. Цитата: «На ваши могилы будут плевать потомки». Эти слова оскорбительны для наших соотечественников. Они оскорбляют и память безвинно убиенных женщин, детей, стариков Донбасса. Своим заявлением Вы напрямую оправдываете и поддерживаете действия украинской хунты. Считаем, что в сложившейся ситуации Ваши действия необходимо расценивать как предательство интересов России и её жителей», — говорится в ответе.

Свои подписи под документом поставили руководителей всех политических фракций думы.

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