Тюмень, 2 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Тюменской области ко 2 марта свободно 22,1% коек для пациентов с коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе развернули 2220 таких коек. Выявили в регионе 167 082 случаев заражения коронавирусом. А вылечились от COVID-19 уже 119 008 граждан.

30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Это на шесть больше, чем было к 1 марта.