Рязань, 2 марта, 2022, 16:48 — ИА Регнум. О гибели выпускника рязанского десантного училища, гвардии подполковника ВДВ во время спецоперации по защите Донбасса сообщил 2 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Скрин страницы «ВКонтакте» Соболезнование губернатора Николая Любимова

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Глава региона выразил соболезнования родным и близким офицера.

«Мы разделяем тяжесть этой утраты и преклоняемся перед героем, который выбрал делом своей жизни защиту Родины и сделаем всё, чтобы сохранить память об офицере, проявившем мужество во время спецоперации», — пообещал губернатор.

Семье погибшего офицера будет оказана вся необходимая помощь и материальная поддержка в размере одного миллиона рублей.